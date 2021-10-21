Назван главный судья матча «Зенит» - «Спартак»

Пресс-служба РФС объявила о судейских назначениях на поединки 12-го тура российской Премьер-лиги. Центральный поединок между петербургским «Зенитом» и столичным «Спартаком» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Матч ЦСКА – «Крылья Советов» доверили Виталию Мешкову. Встречу «Локомотива» с «Сочи» обслужит Владислав Безбородов.

В чемпионате России команды провели 11 туров. В настоящий момент «Зенит» является лидером, опережая идущий вторым «Сочи» на два пункта. На третьем месте расположилось столичное «Динамо» (20 очков).

«Спартак» перед встречей с «сине-бело-голубыми» идет седьмым.