Максим Деменко: Крупное поражение от «Зенита» - самый убийственный удар для «Спартака»

Ветеран «Спартака» Максим Деменко порассуждал о проблемах команды, которая переживает непростые времена.

- О чем говорит разгромное поражение «Спартака» от «Зенита»?

- Какое-то безволие московской команды, так крупно проиграть. Все бывает, никто не спорит. Но проблема «Спартака» - это безволие в концовке. Во втором тайме «Спартак» попытался поменять что-то, забил мяч, мог как-то тактически перестроиться. Но потом пропустил столько мячей… Было непонятно, то ли «Спартак» играет, то ли дубль какой-то команды, которой вообще ничего не надо. Должны же были у ребят заиграть какие-то амбиции, чтобы не доводить дело до такого крупного счета. Если бы счет был 1:4 или 2:4 – это еще не так страшно.. Сказали бы, что «Зенит» просто сильнее. А сейчас все подчеркивают именно безволие команды.

- Можно ли сказать, что «Спартак» находится в кризисе, учитывая последние результаты команды?

- Конечно. Но это был самый убийственный удар для команды. Понятно, что будут собрания, разговоры, но сделанного уже не вернешь. Вот что самое страшное. Это поражение останется на века. Естественно, это оставит психологический груз. И отпечаток останется долго.

- Как выйти из этого кризиса?

- Упокоиться, прежде всего. Извиниться перед болельщиками. Ребятам надо в любом случае объединяться и максимально биться на поле. А не так чтобы команду разносили в пух и прах.

- Есть сейчас в «Спартаке» лидер, который может жестко поговорить с партнерами, как-то встряхнуть команду?

- Пока нет. Нужен дядька, который должен перед болельщиками, перед людьми высказать мнение, почему это произошло. Да, его могут не понять, но такой шаг надо сделать. Лидер должен быть обязательно, который бы даже на поле взял бы на себя ответственность, подбодрил ребят в какой ситуации. Семак сказал после матча, что все бывает. И он правильно сказал. Я вспоминаю, когда «Зенит» играл с ЦСКА и проигрывал по ходу матча 0:1, а выиграл 6:1. Семак знает, что такое бывает. А «Спартаку» нужно постараться не допускать таких ошибок, потому что это тот клуб, который дорожит именем.

16:16

- Как решить проблему с игрой в обороне, которая допускает так много ошибок?

- Проблемы сейчас не только в обороне, но и в общекомандных действиях. Полузащитники вовремя должны опускаться, нападающие должны зоны перекрывать. Была потеря Жиго. Все-таки связка Джикии с Жиго дополняла друг друга. Но общекомандные действия – это проблема Витории, который отказался комментировать разговоры о своем уходе. И правильно сделал. Но он тоже должен понимать, что нельзя допускать такие поражения.

- Максименко не выручает уже в котором матче. Что происходит с его игрой?

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- Он пропустил два мяча от «Динамо» четыре от «Лестера» и семь от «Зенита». Наверное, надо дать шанс другому вратарю, например, Селихову. Хотя это тоже может быть проблематично. Если неудачно сыграет Селихов, он тоже может поплыть. Но это вопрос к тренеру по вратарям. Он видит, как ребята тренируются, но что-то в любом случае менять надо. Как бы там не было, тринадцать мячей за три матча – это много. Понятно, что в обороне есть проблемы, но она не действует только от одного вратаря. Это все командная игра.

- А если говорить о тренере, которого пока решили не убирать. Зимой стоит это делать? И можно ли сказать, что у него не получается в «Спартаке»?

- Это так. Он хороший тренер. Но есть наставники, которые по каким-то причинам не подходят, или недопонимают модель игры команды. Я считаю, что для «Спартака» нужен российский специалист. Может быть, Черчесов сейчас подошел бы. В том числе в плане психологии. Нужен человек, который может создать в команде дисциплину.

- Сейчас ее не хватает?

- Да. Мы понимаем, что футбол развивается и в финансовом пане тоже, поэтому очень сложно контролировать футболистов. Где-то провалилась селекционная служба, которая должна подбирать футболистов, подходящих под модель клуба. Понятно, что команда будет сейчас биться и стараться. Надо забыть сейчас о чемпионстве, а надо создавать команду для чемпионства. Сейчас просто нет игры.

Елена Григорьевская