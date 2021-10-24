Витория объяснил выбор в пользу Рассказова

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Что касается стартового состава, в отсутствие дисквалифицированного Жиго, почему ваш выбор в паре центральных защитников выпал именно на Расказова, а не на Кутепова или Гапонова?

- Что касается нашей стратегии, разумеется, мы не выбирали игроков по индивидуальным качествам, а по команде. Мы изучили соперника, он быстрый, будет часто использовать забегания, играть высоко, поэтому мы сделали такую выборку, именно исходя из игры команды, а не из-за индивидуальных качеств.