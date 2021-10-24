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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Витория объяснил выбор в пользу Рассказова

24 Октября 2021 • 18:50 Комментировать
Зенит
3:0
Спартак Москва
1.53 4.50 5.70
1-й тайм

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Что касается стартового состава, в отсутствие дисквалифицированного Жиго, почему ваш выбор в паре центральных защитников выпал именно на Расказова, а не на Кутепова или Гапонова?

- Что касается нашей стратегии, разумеется, мы не выбирали игроков по индивидуальным качествам, а по команде. Мы изучили соперника, он быстрый, будет часто использовать забегания, играть высоко, поэтому мы сделали такую выборку, именно исходя из игры команды, а не из-за индивидуальных качеств.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория Николай Рассказов
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