Бубнов дал прогноз на матч «Зенит» - «Спартак»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о центральном поединке 12-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

«Прогноз: 3:1. Потеря Жиго может иметь для «Спартака» плохие последствия. «Лестер» продемонстрировал, что бывает, когда выбывает кто-то из центральных защитников», - приводит слова аналитика Sportbox.

Петербургский коллектив примет «красно-белых» на стадионе «Газпром Арена» в воскресенье, 24 октября. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.

После 11 туров «сине-бело-голубые» лидируют в таблице РПЛ, а «красно-белые» занимают седьмое место.