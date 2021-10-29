«Зенит»: «Петербург 11:2 Москва»

К матчам с московскими «Спартаком» и «Динамо» «Зенит» подходил после неудачной серии матчей в РПЛ и Лиге чемпионов. Тем не менее, в поединках с принципиальными соперниками команда Сергея Семака сыграла здорово и одолела со счетом 7:1 спартаковцев и 4:1 - подопечных Сандро Шварца.

- Петербург 11:2 Москва, - таким сообщением в «Твиттере» прокомментировала итоги матчей пресс-служба «сине-бело-голубых».

Важные победы позволили «Зениту» снова отдалиться от конкурентов в борьбе за первое место уже на шесть очков. Именно такой отрыв от «Динамо» с ЦСКА. «Армейцы» могут сократить отставание, если в субботу удачно сыграют против «Рубина».