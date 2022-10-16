Дрогба: «Бензема – один из моих любимых футболистов»

Легендарный экс-игрок лондонского «Челси» Дидье Дрогба в восторженных тонах высказался о нападающем мадридского «Реала» Кариме Бензема.

Ивуариец считает, что 34-летний француз полностью заслужил выиграть «Золотой мяч». Вручение награды состоится в понедельник.

«Карим Бензема – один из моих любимых футболистов. Нет никаких сомнений в том, что он провёл выдающийся сезон и однозначно заслужил получить награду», – цитирует Prime Video Sport бывшего форварда.

В прошедшем сезоне Карим Бензема забил 44 гола в 46 матчах, а также выиграл Лигу чемпионов и испанскую Ла Лигу в составе «Реала».