Анчелотти не стал исключать, что Куртуа сыграет в «эль класико»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти вполне допускает, что голкипер Тибо Куртуа примет участие в «эль класико». Напомним, матч между «королевским клубом» и «Барселоной» состоится в это воскресенье.

«Куртуа хорошо тренировался сегодня, у него были хорошие ощущения. Завтра мы проведём ещё один тест, после которого станет ясно, сможет ли он принять участие в матче с «Барселоной», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, ранее сообщалось, что Куртуа не успеет восстановиться к матчу с «Барселоной». Победитель игры станет единоличным лидером чемпионата Испании.