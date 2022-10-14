Бензема может сменить «Реал» на «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Реала» Карим Бензема может пополнить состав «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает El Nacional. По сведениям источника, сам игрок не против рассмотреть такой вариант продолжения карьеры, если его трудовое соглашение со «сливочными» не будет пролонгировано.

При этом отмечается, что приоритетом для француза является продление контракта с «Реалом».

34-летний Бензема защищает цвета королевского клуба с 2009 года. В текущем сезоне форвард забил четыре мяча и записал на свой счет одну результативную передачу в девяти матчах во всех турнирах. Действующий трудовой договор игрока с клубом истекает летом 2023 года.