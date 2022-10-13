Левандовски: «Если вручение «Золотого мяча» не отменят, его наверняка получит Бензема»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски ответил на вопрос, кто получит «Золотой мяч» в этом году.

«Бензема – один из фаворитов на получение «Золотого мяча». Если его вручение не отменят, то награду наверняка получит Бензема», - сказал Левандовски Movistar Plus.

Роберт Левандовски отметил Карима Бензема, но в то время подчеркнул свою досаду. Напомним, что в 2020 году церемонию вручения «Золотого мяча» было решено не проводить из-за пандемии коронавируса. При этом награду заслуживал Роберт Левандовски, который находился в невероятной форме. Через год, в 2021 году, «Золотой мяч» завоевал Лионель Месси.