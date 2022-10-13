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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски: «Если вручение «Золотого мяча» не отменят, его наверняка получит Бензема»

13 Октября 2022 • 19:44 Комментировать (2)
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.20 X 3.60 2 3.10
16.10 17:15

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски ответил на вопрос, кто получит «Золотой мяч» в этом году.

«Бензема – один из фаворитов на получение «Золотого мяча». Если его вручение не отменят, то награду наверняка получит Бензема», - сказал Левандовски Movistar Plus.

Роберт Левандовски отметил Карима Бензема, но в то время подчеркнул свою досаду. Напомним, что в 2020 году церемонию вручения «Золотого мяча» было решено не проводить из-за пандемии коронавируса. При этом награду заслуживал Роберт Левандовски, который находился в невероятной форме.  Через год, в 2021 году, «Золотой мяч» завоевал Лионель Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карим Бензема Роберт Левандовски
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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Комментарии (2)
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andi
13 Октября 2022 в 20:19
Должно так быть.
Misha_diablo_football
13 Октября 2022 в 19:54
Ежу понятно...
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