Источник: Бензема выиграет «Золотой мяч» с рекордным отрывом от преследователей

Согласно сведениям источника, нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема без какой-либо конкуренции заберёт престижную индивидуальную награду.

Вручение «Золотого мяча», напомним, состоится 17 октября. Ход голосования «поразил всех», поскольку 34-летний француз выиграет награду с «рекордным отрывом от ближайшего преследователя», сообщается на страницах издания Goal.

В прошедшем сезоне Карим Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и Ла Лиги, а также привёл мадридский «Реал» к триумфу в обоих турнирах.

В воскресенье форвард помог «сливочным» обыграть «Барселону» (3:1), открыв счёт в матче на 12-й минуте.