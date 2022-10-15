Анчелотти: «Уверен, Бензема завтра покажет лучшую версию себя»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти уверен в том, что нападающий Карим Бензема сумеет проявить себя в завтрашнем матче чемпионата Испании против каталонской «Барселоны». Напомним, победитель этой игры станет единоличным лидером Ла Лиги. В данный момент у обоих команд одинаковое количество очков в таблице.

«Бензема добился большого прогресса на последней тренировке команды. Я уверен, что завтра Карим покажет лучшую версию себя», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, совсем скоро Карим Бензема должен получить свой «Золотой мяч» за свои успехи в прошлом сезоне. В минувшей кампании француз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании и Лиги чемпионов, а также помог «королевскому клубу» выиграть оба турнира.