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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» сыграет с «Реалом» в специальной форме

14 Октября 2022 • 10:40 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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16.10 17:15

«Барселона» сыграет в специальной форме в предстоящем «эль класико» против мадридского «Реала».

Новый титульный спонсор каталонцев Spotify решил разместить на футболке испанского гранда логотип музыкального лейбла OVO, созданного знаменитым канадским артистом Дрейком. Как сообщают социальные сети «блауграны», такой коллаборацией «Барса» хочет поздравить музыканта с уникальным достижением. Отметим, что Дрейк стал первым артистом, набравшим 50 миллиардов прослушиваний на стриминговом сервисе.

Spotify стал титульным спонсором «Барселоны» перед стартом этого сезона. Игра против мадридского «Реала» пройдёт на «Сантьяго Бернабеу» в это воскресенье, 16 октября. Начало матча – в 17:15 по московскому времени.
 

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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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