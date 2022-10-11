Вальверде раскрыл секреты своей формы

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде раскрыл секреты своей успешной формы на старте сезона. Напомним, на счету уругвайца уже 4 гола и две результативные передачи в 11 матчах нового сезона.

«Своей хорошей формой я обязан тяжёлой работе, а также тренеру и диетологу, к которому я обратился», – заявил Вальверде в интервью Relevo.

Федерико с недавних пор является основным футболистом мадридского «Реала». В прошлом сезоне уругваец выдал ассист на Винисиуса Жуниора в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Этот гол оказался победным и позволил «сливочным» выиграть свой 14-й трофей самого престижного еврокубка.