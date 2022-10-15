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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вальверде начнёт матч с «Барселоной» на правом фланге атаки

15 Октября 2022 • 10:55 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.25 X 3.60 2 3.05
16.10 17:15

Стало известно, на какой позиции выйдет полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде на матч чемпионата Испании против каталонской «Барселоны». Как сообщает издание Marca, уругваец появится на поле на правом фланге атаки.

Таким образом, в центре поля наверняка выйдет связка полузащитников Кроос-Модрич-Чуамени. Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти решил выпустить Вальверде на правом фланге, чтобы уругваец помогал команде в обороне.

Матч между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» состоится завтра в 17:15 по московскому времени на «Сантьяго Бернабеу». Победитель встречи станет единоличным лидером Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Федерико Вальверде
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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