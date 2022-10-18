Кака поздравил Бензема с получением «Золотого мяча»

Бывший футболист мадридского «Реала» Кака поздравил Карима Бензема с получением «Золотого мяча».

«Поздравляю тебя с этой абсолютно заслуженной наградой, мой друг. Добро пожаловать в команду», – написал экс-партнёр Карима по «королевскому» клубу в своих социальных сетях. Сам Кака становился обладателем главного футбольного индивидуального приза в 2007 году.

Что интересно, летом 2009 года Флорентино Перес подписал в «Реал» трёх игроков, ставших триумфаторами награды от France Football, а именно Кака, Криштиану Роналду и Карима Бензема.

Напомним, что капитан «Реала» получил свой приз накануне, став первым французом с 1998 года, кому удалось забрать «Золотой мяч».

