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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави рассказал о готовности Кунде к матчу с «Реалом»

15 Октября 2022 • 20:11 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.25 X 3.65 2 3.00
Через 20 ч. 31 мин.

По словам наставника «Барселоны» Хави Эрнандеса, ключевой защитник команды Жюль Кунде точно сможет принять участие в «эль класико».

Француз пропустил последние четыре матча «сине-гранатовых» из-за травмы, однако успел восстановиться к важнейшей битве текущих лидеров чемпионата Испании: «Состояние Кунде в полном порядке, он очень хорошо чувствует себя физически, отлично тренировался. Думаю, Жюль на 100% готов к предстоящему матчу», – поведал Хави на пресс-конференции.

Поединок «Реал» – «Барселона» состоится 16 октября. На счету команд по 22 набранных очка после восьми туров Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Хави Эрнандес Жюль Кунде
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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