Хави рассказал о готовности Кунде к матчу с «Реалом»

По словам наставника «Барселоны» Хави Эрнандеса, ключевой защитник команды Жюль Кунде точно сможет принять участие в «эль класико».

Француз пропустил последние четыре матча «сине-гранатовых» из-за травмы, однако успел восстановиться к важнейшей битве текущих лидеров чемпионата Испании: «Состояние Кунде в полном порядке, он очень хорошо чувствует себя физически, отлично тренировался. Думаю, Жюль на 100% готов к предстоящему матчу», – поведал Хави на пресс-конференции.

Поединок «Реал» – «Барселона» состоится 16 октября. На счету команд по 22 набранных очка после восьми туров Ла Лиги.