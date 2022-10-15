​Де Йонг признался, что на него давил Лапорта

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг признался, что летом на него оказывал давление президент клуба Жоан Лапорта.

Напомним, что каталонский клуб хотел продать де Йонга летом из-за его высокой зарплаты, но игрок хотел остаться в команде.

«Я был спокоен. Ещё в мае я решил, что хочу остаться. С тех пор моё мнение ни разу не изменилось», - сказал де Йонг Ziggo Sport.

«На меня оказывалось давление. Со стороны СМИ, со стороны президента… да почти отовсюду. Но я хотел остаться в «Барселоне», поэтому на меня это давление никак не влияло», - сказал голландец.