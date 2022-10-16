Глеб — о матче «Реал» - «Барселона»: «Шансы 50 на 50»

Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб высказался в преддверии матча 9-го тура Ла Лиги между «Реалом» и каталонским клубом.

«Играют два топовых клуба, шансы 50 на 50. «Барселона» если реализует свои моменты, забьет больше, чем «Реал Мадрид» и не пропустит, то выиграет», — приводит слова Глеба Metaratings.

Мадридский «Реал» примет на своем поле «Барселону» сегодня, 16 октября, стартовый свисток должен прозвучать в 17:15 по московскому времени.

Стоит отметить, что на данный момент эти два клуба делят между собой первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе по 22 набранных очка после восьми туров.