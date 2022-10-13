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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа может пропустить «эль класико»

13 Октября 2022 • 14:50 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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16.10 17:15

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа может пропустить ближайший тур чемпионата Испании против каталонской «Барселоны». По информации от Marca, футболист не тренировался с командой сегодня, так как всё ещё испытывает болевые ощущения.

Ранее сообщалось, что Куртуа наверняка начнёт матч с «Барселоной» в старте, но теперь участие бельгийца находится под большим вопросом. В основном составе против «сине-гранатовых» с большой долей вероятности выйдет украинец Андрей Лунин.

Напомним, Куртуа выступает за мадридский «Реал» с лета 2018 года, когда перешёл из лондонского «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Тибо Куртуа
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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