Куртуа может пропустить «эль класико»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа может пропустить ближайший тур чемпионата Испании против каталонской «Барселоны». По информации от Marca, футболист не тренировался с командой сегодня, так как всё ещё испытывает болевые ощущения.

Ранее сообщалось, что Куртуа наверняка начнёт матч с «Барселоной» в старте, но теперь участие бельгийца находится под большим вопросом. В основном составе против «сине-гранатовых» с большой долей вероятности выйдет украинец Андрей Лунин.

Напомним, Куртуа выступает за мадридский «Реал» с лета 2018 года, когда перешёл из лондонского «Челси».