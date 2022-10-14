Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Чорлука назвал Модрича особенным игроком

14 Октября 2022 • 19:13 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.25 X 3.60 2 3.05
16.10 17:15

Экс-защитник «Тоттенхэма» Ведран Чорлука высказался об игре полузащитника «Реала» Луки Модрича. Напомним, оба футболиста защищали цвета «шпор» с 2008 по 2012 год.

Чорлука сказал Sportske Novosti, что было много талантливых футболистов, но Модрич является особенным игроком. Во время чемпионата Европы в 2012 году Модричу позвонил Жозе Моуринью и предложил перейти в мадридский «Реал», тогда стало понятно, какой особенный Модрич на самом деле, он является лидером, добавил Чорлука.

В этом сезоне 37-летний полузащитник «Реала» принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Жозе Моуринью Лука Модрич Ведран Чорлука
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.10.22 в 22:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Хетафе Хетафе
2.14 3.25 3.80
Видео
15.10.22 в 15:00
Жирона Жирона
Кадис Кадис
2.09 3.30 3.85
Видео
15.10.22 в 17:15
Валенсия Валенсия
Эльче Эльче
1.59 4.10 6.00
Видео
15.10.22 в 19:30
Мальорка Мальорка
Севилья Севилья
2.75 3.05 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Октября
19:13 · Испания. Ла Лига
Чорлука назвал Модрича особенным игроком
19:11 · Испания. Ла Лига
​Президент «Барселоны» высказался о Месси
18:58 · Испания. Ла Лига
​Хави отчитался перед Лапортой и нашёл три причины провала «Барселоны» слухи
15:52 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Мы всё ещё уверены в Хави»
15:06 · Испания. Ла Лига
Анчелотти не стал исключать, что Куртуа сыграет в «эль класико»
14:49 · Испания. Ла Лига
«Бетис» уже предпринял первые шаги по трансферу Себальоса
14:34 · Испания. Ла Лига
Сроки восстановления Куртуа ещё неизвестны
13:42 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» изменили задачу на сезон из-за вероятного провала в Лиге чемпионов 2
12:38 · Германия. Бундеслига
Беллингем и Гави – главные фавориты на Golden Boy
10:49 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Перед матчами с «Реалом» всегда вспоминаю о своём покере в полуфинале Лиги чемпионов»
10:40 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сыграет с «Реалом» в специальной форме
09:48 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» нацелился на молодого таланта из «Реала»
02:36 · Испания. Ла Лига
Хави боится выпускать Пике в матче с «Реалом»
02:16 · Испания. Ла Лига
Морьентес: «Реал» не должен снова приглашать Мбаппе»
01:52 · Испания. Ла Лига
Модрич назвал свой любимый эпизод из матчей с «Барселоной»
Все новости
Рекомендуем