Чорлука назвал Модрича особенным игроком

Экс-защитник «Тоттенхэма» Ведран Чорлука высказался об игре полузащитника «Реала» Луки Модрича. Напомним, оба футболиста защищали цвета «шпор» с 2008 по 2012 год.

Чорлука сказал Sportske Novosti, что было много талантливых футболистов, но Модрич является особенным игроком. Во время чемпионата Европы в 2012 году Модричу позвонил Жозе Моуринью и предложил перейти в мадридский «Реал», тогда стало понятно, какой особенный Модрич на самом деле, он является лидером, добавил Чорлука.

В этом сезоне 37-летний полузащитник «Реала» принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.