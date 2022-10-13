​Кроос сам определит своё будущее – Анчелотти

Полузащитник Тони Кроос хочет завершить карьеру в «Реале». Действующий контракт немца рассчитан до конца нынешнего сезона, но мадридцы могут предложить футболисту договор ещё на один год. Наставник «сливочных» Карло Анчелотти подтвердил, что Тони Кроос сам определит своё будущее, то есть клуб действительно готов сделать игроку предложение. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Флориан Плеттенберг.

За «Реал» Тони Кроос выступает с лета 2014 года после трансфера из «Баварии». С тех пор немец провёл за мадридский гранд 376 матчей. В них Кроос забил 25 голов и отдал 86 результативных передач на партнёров.