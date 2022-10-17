Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави стал лучшим молодым футболистом 2022 года по версии France Football.

Игрок получил награду из рук своего одноклубника Педри, выигравшего трофей имени Раймона Копа в прошлом году, во время церемонии в Париже. Напомним, что номинантами на приз также являлись Эдуардо Камавиинга, Джуд Беллингем, Букайо Сака и многие другие.

В прошедшем футбольном сезоне Гави провёл 47 матчей в футболке «Барселоны» в рамках всех состязаний, забив шесть голов при пяти результативных передачах. А в октябре 2021 года хавбек стал самым юным игроком в истории сборной Испании.

