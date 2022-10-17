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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гави – лучший молодой игрок 2022 года официально

17 Октября 2022 • 21:57 Комментировать (1)
Реал Мадрид
3:1
Барселона
окончен

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави стал лучшим молодым футболистом 2022 года по версии France Football.

Игрок получил награду из рук своего одноклубника Педри, выигравшего трофей имени Раймона Копа в прошлом году, во время церемонии в Париже. Напомним, что номинантами на приз также являлись Эдуардо Камавиинга, Джуд Беллингем, Букайо Сака и многие другие.

В прошедшем футбольном сезоне Гави провёл 47 матчей в футболке «Барселоны» в рамках всех состязаний, забив шесть голов при пяти результативных передачах. А в октябре 2021 года хавбек стал самым юным игроком в истории сборной Испании.
 

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Комментарии (1)
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Roni
17 Октября 2022 в 22:26
великолепно. желаю дальнейшего прогресса. верим ждем. Браво
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