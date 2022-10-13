Кроос назвал самые важные клубные трофеи в своей карьере

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал о самых важных трофеях, которые выиграл на клубном уровне. Напомним, что за свою карьеру немец успел также поиграть за мюнхенскую «Баварию» и леверкузенский «Байер».

«Самые важные трофеи на клубном уровне? Я бы назвал Лигу чемпионов в 2016 и 2022 году. Последняя победа в Париже была особенной, потому что она казалась невозможной», – цитирует Крооса Madrid Xtra.

Напомним, в конце сезона у Крооса заканчивается контракт с мадридским «Реалом». Ходят слухи, что немецкий полузащитник может закончить профессиональную карьеру или же отправится доигрывать в другой чемпионат.