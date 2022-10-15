«Ливерпуль» запланировал приобретение звезды «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг заинтересовал английский «Ливерпуль».

Команда Юргена Клоппа нуждается в новом полузащитнике, поэтому руководство «красных» может заняться вопросом приглашения звёздного голландца уже в январе, докладывает испанское издание Sport. Впрочем, потенциальный дорогостоящий трансфер с большей вероятностью произойдёт следующим летом, так как «Барселона» вряд ли согласится отпустить ценного игрока по ходу сезона.

В прошедшее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» и «Челси» уже пытались убедить де Йонга переехать в Англию, но футболист предпочёл продолжить карьеру в «Барселоне».