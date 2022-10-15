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«Ливерпуль» запланировал приобретение звезды «Барселоны»

15 Октября 2022 • 20:32 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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Через 19 ч. 57 мин.

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг заинтересовал английский «Ливерпуль».

Команда Юргена Клоппа нуждается в новом полузащитнике, поэтому руководство «красных» может заняться вопросом приглашения звёздного голландца уже в январе, докладывает испанское издание Sport. Впрочем, потенциальный дорогостоящий трансфер с большей вероятностью произойдёт следующим летом, так как «Барселона» вряд ли согласится отпустить ценного игрока по ходу сезона.

В прошедшее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» и «Челси» уже пытались убедить де Йонга переехать в Англию, но футболист предпочёл продолжить карьеру в «Барселоне».

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Ливерпуль Барселона Френки де Йонг Трансферы футбола - зима 2023
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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