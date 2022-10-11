Анчелотти: «Куртуа вернётся к тренировкам в четверг, чтобы подготовиться к матчу с «Барселоной»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился обновлённой информацией о восстановлении Тибо Куртуа.

Бельгийский голкипер пропустил последние три матча из-за травмы, а также не сыграет в предстоящей встрече Лиги чемпионов против «Шахтёра». Как и планировалось ранее, возвращение 30-летнего стража ворот запланировано на конец недели.

«Куртуа чувствует себя гораздо лучше, он приступит к тренировкам в общей группе в четверг, чтобы подготовиться к воскресному матчу против «Барселоны», – сказал Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

В девяти играх нынешней кампании Тибо Куртуа пропустил шесть голов и трижды сыграл «на ноль».