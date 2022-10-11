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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Куртуа вернётся к тренировкам в четверг, чтобы подготовиться к матчу с «Барселоной»

11 Октября 2022 • 00:30 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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16.10 17:15

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился обновлённой информацией о восстановлении Тибо Куртуа.

Бельгийский голкипер пропустил последние три матча из-за травмы, а также не сыграет в предстоящей встрече Лиги чемпионов против «Шахтёра». Как и планировалось ранее, возвращение 30-летнего стража ворот запланировано на конец недели.

«Куртуа чувствует себя гораздо лучше, он приступит к тренировкам в общей группе в четверг, чтобы подготовиться к воскресному матчу против «Барселоны», – сказал Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

В девяти играх нынешней кампании Тибо Куртуа пропустил шесть голов и трижды сыграл «на ноль».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти Тибо Куртуа
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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