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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Стиль «Барселоны» продолжает приносить ей успех»

15 Октября 2022 • 21:21 Комментировать
Реал Мадрид
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Барселона
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Через 18 ч. 49 мин.

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями о философии «Барселоны».

Итальянский специалист известен своей тактической гибкостью, в то время как каталонская команда, возглавляемая Хави Эрнандесом, старается не изменять привычной для себя футбольной концепции.

«Барселона» сохранила свой стиль, который ценится клубом и болельщиками. Я не говорю, что это неправильно – эти идеи приносили и продолжают приносить команде успех. Они предпочитают играть так, другие видят футбол иначе. Я не думаю, что в игре есть единственный правильный подход», – высказался Анчелотти в преддверии «эль класико», которое пройдёт в Мадриде 16 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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