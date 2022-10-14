Сроки восстановления Куртуа ещё неизвестны

Голкипер мадридского «Реал» Тибо Куртуа выбыл из строя на неопределённый срок. По информации от издания Diario AS, ещё неизвестно, когда бельгиец восстановится после своей травмы.

Ранее сообщалось, что Куртуа вернётся в строй к матчу против каталонской «Барселоны» в чемпионате Испании, который состоится в воскресенье. Тем не менее, на днях стало понятно, что бельгиец точно пропустит встречу с «сине-гранатовыми».

Напомним, что Куртуа выступает за мадридский «Реал» с 2018 года, когда перешёл из лондонского «Челси» за 34 миллиона евро. С тех пор Тибо выиграл с «королевским клубом» два титула Ла Лиги и Лигу чемпионов в прошлом сезоне.