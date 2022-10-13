Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Френки де Йонг недоволен своим положением в «Барселоне»

13 Октября 2022 • 20:35 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.20 X 3.60 2 3.10
16.10 17:15

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не удовлетворён стартом текущего сезона.

Летом хавбек мог перебраться в «Манчестер Юнайтед» или «Челси», однако настоял на продолжении выступлений за «Барселону». В настоящий момент де Йонг не слишком доволен тем, как складываются дела у него и у команды: «сине-гранатовые» практически лишились шансов выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, а сам 25-летний футболист далеко не всегда попадает в стартовый состав. Голландец крайне разочарован тем, что Хави не выпустил его с первых минут ни в одном из ключевых матчей с начала кампании.

Френки де Йонг принял участие в десяти поединках «Барселоны», но всего четыре раза выходил в основе. На счету полузащитника один забитый мяч.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Френки де Йонг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.10.22 в 22:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Хетафе Хетафе
2.14 3.25 3.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Октября
21:21 · Испания. Ла Лига
​Стало известно, что говорил Хави игрокам после неудачного матча в Лиге чемпионов
21:07 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет отозвать Нико из аренды в «Валенсии»
20:45 · Испания. Ла Лига
Чуамени – одна из причин разлада между Мбаппе и «ПСЖ»
20:35 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг недоволен своим положением в «Барселоне»
20:09 · Испания. Ла Лига
Лапорта разочаровался в Хави 1
19:44 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Если вручение «Золотого мяча» не отменят, его наверняка получит Бензема» 2
15:32 · Испания. Ла Лига
​Кроос сам определит своё будущее – Анчелотти
14:57 · Испания. Ла Лига
Участие Рюдигера в матче с «Барселоной» находится под вопросом
14:50 · Испания. Ла Лига
Куртуа может пропустить «эль класико»
13:16 · Испания. Ла Лига
Кроос: «Финал чемпионата мира 2014 года не настолько хорош, чтобы его пересматривать»
12:42 · Испания. Ла Лига
Сауль провёл 350-й матч за «Атлетико»
12:31 · Испания. Ла Лига
Фелиш определился со своим будущим в «Атлетико»
11:42 · Испания. Ла Лига
Кроос назвал самые важные клубные трофеи в своей карьере
10:59 · Испания. Ла Лига
Кроос назвал лучшего голкипера, защитника, полузащитника и нападающего, с которыми ему приходилось играть
10:45 · Испания. Ла Лига
Кроос: «Я полностью против чемпионата мира в Катаре»
Все новости
Рекомендуем