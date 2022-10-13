Френки де Йонг недоволен своим положением в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не удовлетворён стартом текущего сезона.

Летом хавбек мог перебраться в «Манчестер Юнайтед» или «Челси», однако настоял на продолжении выступлений за «Барселону». В настоящий момент де Йонг не слишком доволен тем, как складываются дела у него и у команды: «сине-гранатовые» практически лишились шансов выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, а сам 25-летний футболист далеко не всегда попадает в стартовый состав. Голландец крайне разочарован тем, что Хави не выпустил его с первых минут ни в одном из ключевых матчей с начала кампании.

Френки де Йонг принял участие в десяти поединках «Барселоны», но всего четыре раза выходил в основе. На счету полузащитника один забитый мяч.