Кунде не исключил участия в матче с «Реалом»

Французский защитник «Барселоны» Жюль Кунде допустил возможность восстановления до принципиальной игры против мадридского «Реала».

«Я в порядке. Посмотрим», — приводит слова новичка «блауграны» издание Mundo Deportivo. Напомним, что последней игрой для Жюля стал поединок Лиги наций УЕФА против сборной Австрии 22 сентября, в котором Кунде провёл на поле всего 22 минуты. Последние две игры «Барселоны» защитник пропустил.

Отметим, что помимо него Хави Эрнандес рискует оставить вне заявки на матч против «Реала» Андреаса Кристенсена, Эктора Бельерина и Рональда Араухо. «Эль классико» пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 16 октября.