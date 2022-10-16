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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названы обладатели второго и третьего места в битве за «Золотой мяч» слухи

16 Октября 2022 • 23:02 Комментировать (2)
Реал Мадрид
3:1
Барселона
окончен

Стало известно, кто займёт верхние места в борьбе за «Золотой мяч» следом за Каримом Бензема.

Имя победителя не таит в себе практически никакой интриги – весь футбольный мир с уверенностью ожидает увидеть с наградой французского форварда «Реала», ставшего главным творцом успехов «сливочных» в сезоне 2021/22. По информации ABC, вторым после Бензема финиширует Роберт Левандовски, ранее выступавший за «Баварию», а ныне защищающий цвета «Барселоны». «Бронза» достанется новичку «Баварии» Садио Мане, который перебрался из «Ливерпуля» минувшим летом. Четвёртая позиция останется за голкипером «Реала» Тибо Куртуа.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в понедельник.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Золотой Мяч Роберт Левандовски Тибо Куртуа Садио Мане
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Комментарии (2)
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Alex1972
16 Октября 2022 в 23:49
Неинтересно...
Манчестерский Иппатий
16 Октября 2022 в 23:40
Бензема лучший. И победитель только один! На кой нужны вторые и третьи?
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