Стало известно, кто займёт верхние места в борьбе за «Золотой мяч» следом за Каримом Бензема.

Имя победителя не таит в себе практически никакой интриги – весь футбольный мир с уверенностью ожидает увидеть с наградой французского форварда «Реала», ставшего главным творцом успехов «сливочных» в сезоне 2021/22. По информации ABC, вторым после Бензема финиширует Роберт Левандовски, ранее выступавший за «Баварию», а ныне защищающий цвета «Барселоны». «Бронза» достанется новичку «Баварии» Садио Мане, который перебрался из «Ливерпуля» минувшим летом. Четвёртая позиция останется за голкипером «Реала» Тибо Куртуа.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в понедельник.