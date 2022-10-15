Рюдигер начнёт «эль класико» в запасе

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер начнёт ближайший матч чемпионата Испании против каталонской «Барселоны» на скамейке запасных. Об этом утверждает в социальных сетях журналист Хавьер Херраес.

Ранее защитник травмировал лицо в матче Лиги чемпионов против донецкого «Шахтёра». На последних секундах встречи Рюдигер сравнял счёт ценой травмы.

Антонио очень хотел принять участие в матче против «Барселоны», но главный тренер Карло Анчелотти считает, что немец не готов сыграть в столь важном поединке. Напомним, у «Реала» и «Барселоны» одинаковое количество очков в чемпионате, но каталонцы возглавляют турнирную таблицу за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных.