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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави – худший из последних тренеров «Барселоны», которые провели хотя бы 50 игр

16 Октября 2022 • 19:49 Комментировать (14)
Реал Мадрид
3:1
Барселона
окончен

В воскресенье вечером «Барселона» проиграла «эль класико» в гостях у «Реала» - 1:3. Это была 50-я игра Хави у руля «сине-гранатовых». Под руководством молодого специалиста каталонцы отпраздновали 28 побед при 11 ничьих и 11 поражениях.

Журналист Педро Мартин привёл в социальных сетях показатели последних тренеров «Барселоны», которые провели хотя бы 50 игр во главе команды. Хави оказался худшим.

Рональд Куман, например, в своих первых 50 играх отпраздновал 33 победы, а Эрнесто Вальверде – 36.

«Барселона» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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Комментарии (14)
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ОдмЫн
16 Октября 2022 в 20:34
куча посредственных статеек, вместо послематчевого обзора...где главная статья Классико ?
ОдмЫн
16 Октября 2022 в 20:05
можно было просто коротно написать - хави ФИЗРУК ! и точка
roksanvanino2015
16 Октября 2022 в 20:04
ну скажем так... он не прям худший, тренер-середнячок как сетьен и вальверде
улучшение игры было следствием усиления состава
с составом кумана хави так же проигрывал
ОдмЫн
16 Октября 2022 в 20:10
при Валверде команда выглядела более крепкой, хребетной, а с этим прям леганес какой то, но с самым крутым напом на острие)) прям хохма. Представляю шо было бы с барсой без Левандовского, остальное ведь одно посредство да и только
pol-black
16 Октября 2022 в 20:00
у Хави много работы, и наследство ему досталось не ахти. у предыдущих тренеров был Месси, который вытаскивал матчи в ЛаЛиге и еврокубках (не во всех конечно, но во многих). а у Хави до сих пор набор из несыгранных игроков обороны и аховое нападение. он разумеется мог бы и получше поработать с командой за то время, пока он у руля. но пока что вот так.
ингерман
16 Октября 2022 в 19:57
ай ксави это днище физруков.. я ента сразу сказал как тока о нем заговарили.. кхе-кхе.. )))
ОдмЫн
16 Октября 2022 в 20:00
даже у Кумана, которого так гнобили, стата получше ))
ОдмЫн
16 Октября 2022 в 19:54
я же говорю физрук он , просто дно !

P. S . эээ... где послематчевый обзор, не рядовой матч ведь, или Реал так сильно огорчил ?
pol-black
16 Октября 2022 в 19:57
наоборот - админы от радости забухали!
ОдмЫн
16 Октября 2022 в 19:59
а вот и ошибаешся))) не новость шо на ЕФ в рамках испанского чемпа одмЭнЫ всегда за туфталону топили
pol-black
16 Октября 2022 в 20:01
ну, далеко не все. были и за мадридский колхоз.
ОдмЫн
16 Октября 2022 в 20:04
не первый день на сайте сидиш, должен помнить...павелко игорюша, чел под ником De Rojжа (с синегранатовой аватаркой), среди нынешних уверен тоже будут
жду имен(ников) админов открыто болеющих за Реал
pol-black
16 Октября 2022 в 20:05
не знаю их предпочтений. да и не заморачивался никогда.
ОдмЫн
16 Октября 2022 в 20:50
ну рас уж не знаеш, че зря балаболить та? давай лучше пиши че нить про мадридский колхоз шо ле
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