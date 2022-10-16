​Хави – худший из последних тренеров «Барселоны», которые провели хотя бы 50 игр

В воскресенье вечером «Барселона» проиграла «эль класико» в гостях у «Реала» - 1:3. Это была 50-я игра Хави у руля «сине-гранатовых». Под руководством молодого специалиста каталонцы отпраздновали 28 побед при 11 ничьих и 11 поражениях.

Журналист Педро Мартин привёл в социальных сетях показатели последних тренеров «Барселоны», которые провели хотя бы 50 игр во главе команды. Хави оказался худшим.

Рональд Куман, например, в своих первых 50 играх отпраздновал 33 победы, а Эрнесто Вальверде – 36.

«Барселона» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.