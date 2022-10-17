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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема прокомментировал получение «Золотого мяча»

17 Октября 2022 • 23:51 Комментировать (2)
Реал Мадрид
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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал получение «Золотого мяча».

«Моя детская мечта воплотилась в жизнь. Это сложно, но не невозможно. Я предпочитаю играть в команде, а не забивать. Этот трофей — вознаграждение за усилия», – приводит слова французского форварда издание Mundo Deportivo. Карим поблагодарил партнёров по команде и сборной, президента «Реала» Флорентино Переса, а также отдельно выделил свою маму, которая была на церемонии в Париже.

Напомним, что Бензема в минувшем сезоне забил 44 гола в 46 встречах в футболке «королевского» клуба, чем помог мадридцам выиграть испанское первенство и Лигу чемпионов.
 

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Карим Бензема Золотой Мяч
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Комментарии (2)
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Alex1972
17 Октября 2022 в 23:57
Предпочитаю играть в команде, а не забивать... В этом смысл величия... Браво!!!..👏👏👏..
Castilla
18 Октября 2022 в 00:38
Мессячный 7 лет предпочитает получать СОСО в ЛЧ)браво?
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