Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал получение «Золотого мяча».

«Моя детская мечта воплотилась в жизнь. Это сложно, но не невозможно. Я предпочитаю играть в команде, а не забивать. Этот трофей — вознаграждение за усилия», – приводит слова французского форварда издание Mundo Deportivo. Карим поблагодарил партнёров по команде и сборной, президента «Реала» Флорентино Переса, а также отдельно выделил свою маму, которая была на церемонии в Париже.

Напомним, что Бензема в минувшем сезоне забил 44 гола в 46 встречах в футболке «королевского» клуба, чем помог мадридцам выиграть испанское первенство и Лигу чемпионов.

