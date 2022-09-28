Бельерин пропустит 3-4 недели

Защитник каталонской «Барселоны» Эктор Бельерин выбыл из строя на 3-4 недели из-за травмы. Об этом «сине-гранатовые» официально объявили на своём сайте.

Ранее Бельерин получил повреждение, степень серьёзности которого в первое время было неизвестно. Недавно клуб провёл детальное обследование, которое показало, что Эктор проведёт вне игры около 3-4 недель.

Напомним, Бельерин перебрался в «Барселону» лишь этим летом из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. Защитник является воспитанником «сине-гранатовых».

Прошлый сезон Бельерин провёл на правах аренды за «Бетис».