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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бельерин пропустит 3-4 недели

28 Сентября 2022 • 12:14 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
16.10 17:15

Защитник каталонской «Барселоны» Эктор Бельерин выбыл из строя на 3-4 недели из-за травмы. Об этом «сине-гранатовые» официально объявили на своём сайте.

Ранее Бельерин получил повреждение, степень серьёзности которого в первое время было неизвестно. Недавно клуб провёл детальное обследование, которое показало, что Эктор проведёт вне игры около 3-4 недель.

Напомним, Бельерин перебрался в «Барселону» лишь этим летом из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. Защитник является воспитанником «сине-гранатовых».

Прошлый сезон Бельерин провёл на правах аренды за «Бетис».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эктор Бельерин
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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