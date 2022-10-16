Кунде: «Сложная неделя, но надо верить в лучшее»

В центральном матче девятого тура чемпионата Испании, да и, пожалуй, всего первого круга Ла Лиги, мадридский «Реал» принимал в домашнем матче «Барселону», это была встреча лидеров чемпионата, каждый из которых до этого потерял лишь по два очка в первых восьми матчах.

Сильнее оказался мадридский клуб, который забил дважды - «Барселона» ответила лишь одним голом. События игры прокомментировал Жюль Кунде, защитник «Барселоны».

- Сложная неделя, матч с «Интером», но надо верить в будущее. Я думаю, сыграли мы неплохо сегодня, хотя и проиграли, остаемся вторыми в чемпионате. Верим в лучшее, - цитирует слова Кунде пресс-служба «Барселоны».