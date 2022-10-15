Стало известно, как будет выглядеть защита «Барселоны» в матче с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес определился с расстановкой защитников, которые выйдут в основе на матч чемпионата Испании против мадридского «Реала».

По информации от Diario AS, в обороне «сине-гранатовых» будут играть Маркос Алонсо, Жюль Кунде, Эрик Гарсия и Алехандро Бальде. Последний выйдет на поле, чтобы персонально играть против полузащитника «Реала» Винисиуса Жуниора.

Напомним, у каталонской «Барселоны» и мадридского «Реала» одинаковое количество очков в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сине-гранатовым» не поможет основной защитник Рональд Араухо, который залечивает травму.