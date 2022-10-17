Модрич уверен, что Бензема получит «Золотой мяч»

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич не сомневается в том, что его одноклубник Карим Бензема получит «Золотой мяч».

«Мы все знаем, что произойдёт. Мы очень рады за него. Бензема заслужил «Золотой мяч» за всё, что он сделал и продолжает делать», — цитирует капитана хорватской сборной известный журналист Фабрицио Романо. Напомним, что сам Модрич выиграл главную индивидуальную награду мирового футбола в 2018 году после яркого чемпионата мира в России.

Вручение «Золотого мяча» пройдёт сегодня, 17 октября, в Париже. В 2022 году Бензема помог «Реалу» выиграть Ла Лигу, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.

