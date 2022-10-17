Сын президента «Барселоны» арестован в Мадриде

Гиллем Лапорта, который является сыном президента каталонской «Барселоны» Жоана Лапорты, был задержан полицейскими в Мадриде. Об этом информирует 20minutos.es.

Как сообщает источник, сына президента «Барсы» арестовали в одном из ресторанов столицы Испании за конфликт со своей девушкой. Гиллем угрожал своей спутнице и непристойно вел себя в присутствии других посетителей. При задержании Лапорта вел себя агрессивно и всячески мешал сотрудникам правоохранительных органов.

В воскресенье, 16 октября, в Мадриде состоялся матч между «Реалом» и «Барселоной». Хозяева отпраздновали победу со счетом 3:1.