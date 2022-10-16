Хави проводит 50-й матч у руля «Барселоны»

В центральном матче девятого тура чемпионата Испании, да и, пожалуй, всего первого круга Ла Лиги, мадридский «Реал» принимает в домашнем матче «Барселону», это встреча лидеров чемпионата, каждый из которых потерял лишь по два очка в первых восьми матчах.

Как выяснилось, этот матч является 50-м для Хави Эрнандеса в качестве главного тренера «Барселоны». Он возглавил клуб шестого ноября прошлого года, и пока что его результаты оцениваются неоднозначно - «Барселона», безусловно, прибавила, но уже практически вылетела из Лиги чемпионов.

Следить за событиями матча девятого тура Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» можно в формате нашей прямой онлайн-трансляции, она доступна по ссылке на наш сайт.