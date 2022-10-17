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Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго – самый юный автор гола с пенальти в «эль класико» более чем за 100 лет

17 Октября 2022 • 10:19 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
Барселона
окончен

Молодой форвард мадридского «Реала» Родриго установил уникальное достижение в рамках «эль класико».

Бразильский игрок реализовал пенальти в самой концовке игры против «Барселоны», установив окончательный счёт. Этим ударом нападающий в возрасте 21 года и 280 дней стал самым юным автором гола с одиннадцатиметровой точки более чем за 100 лет. Моложе него был только легендарный президент «королевского» клуба Сантьяго Бернабеу, который в 1916 году забил пенальти «Барселоне» в возрасте 20 лет и 310 дней.

Напомним, что мяч Родриго позволил «Реалу» выиграть со счётом 3:1 и вернуться на первую строчку в таблице испанской Ла Лиги. Отрыв от каталонского соперника составляет три очка.
 

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Реал Мадрид Родриго
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