Футболист «Барселоны» получит награду лучшему молодому игроку года

Авторитетный источник из Испании раскрыл имя обладателя звания лучшего молодого игрока года по версии France Football.

Приз получит 18-летний хавбек «Барселоны» Гави, который опередил в голосовании полузащитника мадридского «Реала» Эдуардо Камавингу и футболиста дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, утверждает издание Marca. Награда будет вручена победителю уже в понедельник.

В сезоне 2021/22 Гави принял участие в 48 матчах «Барселоны» во всех турнирах, записав себе в актив два забитых мяча и шесть голевых передач. Также на счету юного игрока один гол в 12 поединках за сборную Испании.