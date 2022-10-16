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Чемпионат Германии. Бундеслига

Футболист «Барселоны» получит награду лучшему молодому игроку года

16 Октября 2022 • 23:25 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
Барселона
окончен

Авторитетный источник из Испании раскрыл имя обладателя звания лучшего молодого игрока года по версии France Football.

Приз получит 18-летний хавбек «Барселоны» Гави, который опередил в голосовании полузащитника мадридского «Реала» Эдуардо Камавингу и футболиста дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, утверждает издание Marca. Награда будет вручена победителю уже в понедельник.

В сезоне 2021/22 Гави принял участие в 48 матчах «Барселоны» во всех турнирах, записав себе в актив два забитых мяча и шесть голевых передач. Также на счету юного игрока один гол в 12 поединках за сборную Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Боруссия Дортмунд Эдуардо Камавинга Гави Джуд Беллингем
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