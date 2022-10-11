Асенсио впервые в сезоне выйдет в основе «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио сегодня впервые появится основном составе своей команды в новом сезоне. Испанец выйдет в старте на поединок четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого «Шахтёра». Об этом сообщает издание Marca.

По сведениям источника, в основном составе поединок также начнут такие футболисты, как Тони Кроос, Лука Модрич, Родриго, Эдуардо Камавинга и Карим Бензема, который пропустил последний тур Ла Лиги против «Хетафе».

Напомним, у Асенсио летом заканчивается контракт с «королевским клубом». Пресса ранее связывала его с переходом в каталонскую «Барселону».