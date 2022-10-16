Хави: «Я бы никогда не стал искать крайних среди игроков»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес отказался называть главных виновников поражения от мадридского «Реала».

Каталонцы делили со «сливочными» первую строчку, но, уступив в «эль класико» (1:3), отдали извечному конкуренту и единоличное лидерство в Ла Лиге.

«Я ни при каких обстоятельствах не собираюсь обвинять в чём-то своих игроков, вся ответственность лежит на мне. Команда находится на стадии строительства, и нам нужно созреть, чтобы показывать себя на высочайшем уровне», – отметил наставник «сине-гранатовых».

С 22 очками в активе «Барселона» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Реала» на три очка и опережая «Атлетико» на те же три балла.