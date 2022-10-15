Рауль Гонсалес считает, что домашние стены обеспечат «Реалу» решающее преимущество

Центральным матчем девятого тура испанского чемпионата Ла Лиги станет сражение «Реала» и «Барселоны», матч состоится в воскресенье, 16 октября. Своим прогнозом накануне игры поделился Рауль Гонсалес - легендарный экс-голеадор мадридского клуба.

- У них равное количество очков, но матч, конечно, пройдет слишком рано, девятый тур. Это из-за чемпионата мира. Кто выиграет, получит дополнительное ментальное преимущество. Обе команды хорошо укомплектованы, потерь в составе нет. Я с нетерпением жду матч. Думаю, что родные стены в итоге обеспечат «Реалу» решающее преимущество, - цитирует Рауля derbyderbyderby.it.