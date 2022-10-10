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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дани Алвес провёл тренировку с дублем «Барселоны»

10 Октября 2022 • 22:20 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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16.10 17:15

Бывший правый защитник «Барселоны» Дани Алвес ненадолго вернулся в расположение клуба.

39-летний латераль покинул ряды каталонцев минувшим летом, перебравшись затем в мексиканский «Пумас» в качестве свободного агента. Недавно бразилец, воспользовавшись перерывом в чемпионате Мексики, вернулся в «Барселону» ради поддержания формы в надежде поехать на предстоящий чемпионат мира в Катаре. По сведениям Relevo, Алвес провёл тренировку в составе дубля «Барселоны», который возглавляет другой мексиканский экс-защитник «сине-гранатовых» – Рафаэль Маркес.

Дани Алвес отыграл 12 матчей в составе «Пумас», записав себе в активе четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Бразилии Дани Алвес Чемпионат Мира Рафаэль Маркес Пумас
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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