Дани Алвес провёл тренировку с дублем «Барселоны»

Бывший правый защитник «Барселоны» Дани Алвес ненадолго вернулся в расположение клуба.

39-летний латераль покинул ряды каталонцев минувшим летом, перебравшись затем в мексиканский «Пумас» в качестве свободного агента. Недавно бразилец, воспользовавшись перерывом в чемпионате Мексики, вернулся в «Барселону» ради поддержания формы в надежде поехать на предстоящий чемпионат мира в Катаре. По сведениям Relevo, Алвес провёл тренировку в составе дубля «Барселоны», который возглавляет другой мексиканский экс-защитник «сине-гранатовых» – Рафаэль Маркес.

Дани Алвес отыграл 12 матчей в составе «Пумас», записав себе в активе четыре результативные передачи.