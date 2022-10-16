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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» огласила состав на битву с «Реалом»

16 Октября 2022 • 16:10 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.30 X 3.60 2 2.95
Через 0 ч. 17 мин.

В воскресенье вечером в Испании пройдёт первое «эль класико» сезона – «Реал» против «Барселоны». Наставник каталонской команды Хави принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Тер Штеген, Серхи Роберто, Эрик Гарсия, Кунде, Бальде, Бускетс, де Йонг, Педри, Рафинья, Дембеле, Левандовски.

Отметим, что полузащитник Гави начнёт матч против «Реала» на скамейке для запасных.

Стартовый свисток на «Сантьяго Бернабеу» футболисты «Реала» и «Барселоны» услышат в 17:15 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате, которая пройдёт на портале LiveResult.

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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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