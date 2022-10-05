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Чемпионат Испании. Ла Лига

Защитник «Барселоны» не сыграет с «Интером» и «Реалом» из-за травмы

05 Октября 2022 • 16:17 Комментировать
Барселона
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Интер Милан
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12.10 22:00

Центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен будет вынужден пропустить важнейшие матчи.

Датский футболист получил повреждение в выездном поединке Лиги чемпионов против «Интера», из-за чего покинул поле на 58-й минуте. По информации Relevo, результаты обследования оказались неутешительными: Кристенсен практически точно не сыграет в ближайших матчах, включая домашнюю встречу с «Интером» в Лиге чемпионов и Эль Класико в Ла Лиге.

Поединок «Барселона» – «Интер» состоится 12 октября, а гостевое противостояние с «Реалом» пройдёт спустя четыре дня.

На счету Андреаса Кристенсена шесть матчей с начала текущей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Барселона Андреас Кристенсен
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БАРСЕЛОНА ИНТЕР МИЛАН
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