Защитник «Барселоны» не сыграет с «Интером» и «Реалом» из-за травмы

Центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен будет вынужден пропустить важнейшие матчи.

Датский футболист получил повреждение в выездном поединке Лиги чемпионов против «Интера», из-за чего покинул поле на 58-й минуте. По информации Relevo, результаты обследования оказались неутешительными: Кристенсен практически точно не сыграет в ближайших матчах, включая домашнюю встречу с «Интером» в Лиге чемпионов и Эль Класико в Ла Лиге.

Поединок «Барселона» – «Интер» состоится 12 октября, а гостевое противостояние с «Реалом» пройдёт спустя четыре дня.

На счету Андреаса Кристенсена шесть матчей с начала текущей кампании.