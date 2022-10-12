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Чемпионат Испании. Ла Лига

Если Рюдигер и сыграет против «Барселоны», то только в защитной маске

12 Октября 2022 • 13:34 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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16.10 17:15

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рискует пропустить ближайший тур чемпионата Испании, в котором «королевский клуб» сразится с каталонской «Барселоной». Напомним, сравняв счёт во вчерашнем матче против донецкого «Шахтёра» в Лиге чемпионов, немец получил травму лица.

Журналист Аранка Родригес в социальных сетях сообщает, что у Рюдигера есть шансы сыграть против каталонской «Барселоны», но футболист сможет сделать это только в защитной маске. Тренерский штаб пока не принял окончательного решения.

Напомним, Рюдигер забил уже два гола за мадридский «Реал» после своего летнего перехода из лондонского «Челси» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Антонио Рюдигер
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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