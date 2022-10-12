Если Рюдигер и сыграет против «Барселоны», то только в защитной маске

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рискует пропустить ближайший тур чемпионата Испании, в котором «королевский клуб» сразится с каталонской «Барселоной». Напомним, сравняв счёт во вчерашнем матче против донецкого «Шахтёра» в Лиге чемпионов, немец получил травму лица.
Журналист Аранка Родригес в социальных сетях сообщает, что у Рюдигера есть шансы сыграть против каталонской «Барселоны», но футболист сможет сделать это только в защитной маске. Тренерский штаб пока не принял окончательного решения.
Напомним, Рюдигер забил уже два гола за мадридский «Реал» после своего летнего перехода из лондонского «Челси» на правах свободного агента.
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