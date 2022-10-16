​Кроос: «Вальверде – в тройке лучших в мире прямо сейчас»

В воскресенье «Реал» порадовал армию своих фанатов победой над «Барселоной» со счётом 3:1. Авторами результативных ударов в составе «сливочных» стали Карим Бензема, Федерико Вальверде и Родриго.

Полузащитник «Реала» Тони Кроос вскоре после окончания игры оставил сообщение в социальных сетях.

«Федерико Вальверде – в тройке лучших в мире прямо сейчас», - написал Кроос, высоко оценивая своего одноклубника.

На следующей неделе «Реал» проведёт сразу два матча – против «Эльче» (19 октября) и против «Севильи» (22 октября).

За счёт победы над «Барселоной» «Реал» стал единоличным лидером Ла Лиги.