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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Кроос: «Вальверде – в тройке лучших в мире прямо сейчас»

16 Октября 2022 • 20:16 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
Барселона
окончен

В воскресенье «Реал» порадовал армию своих фанатов победой над «Барселоной» со счётом 3:1. Авторами результативных ударов в составе «сливочных» стали Карим Бензема, Федерико Вальверде и Родриго.

Полузащитник «Реала» Тони Кроос вскоре после окончания игры оставил сообщение в социальных сетях.

«Федерико Вальверде – в тройке лучших в мире прямо сейчас», - написал Кроос, высоко оценивая своего одноклубника.

На следующей неделе «Реал» проведёт сразу два матча – против «Эльче» (19 октября) и против «Севильи» (22 октября).

За счёт победы над «Барселоной» «Реал» стал единоличным лидером Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос Федерико Вальверде
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