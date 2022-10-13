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Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго: «Нет слов, чтобы описать уровень Модрича»

13 Октября 2022 • 22:27 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.20 X 3.60 2 3.10
16.10 17:15

Вингер мадридского «Реала» Родриго восхищается своим товарищем по команде Лукой Модричем.

«Модрич – просто потрясающий. У меня нет слов, чтобы описать, насколько он хорош. Очень приятно выходить с ним на поле и делить раздевалку. Он очень весёлый, постоянно шутит с нами. Раньше я играл за него на приставке, а теперь он мой одноклубник», – приводят испанские СМИ слова 21-летнего бразильца.

В текущем сезоне Лука Модрич появился на поле в 11 матчах «Реала» во всех турнирах, записав себе в актив два забитых мяча. Также на счету 37-летнего хорвата две результативные передачи. Контракт хавбека рассчитан до следующего лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго Лука Модрич
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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